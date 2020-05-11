В Башкирии дорожный конфликт обернулся стрельбой

Вчера, 10 мая, в Стерлитамаке жильцы дома №4 по улице Хвойной стали свидетелями потасовки между двумя мужчинами. Конфликт произошел между 43-летним таксистом и 32-летним мотоциклистом. В результате спор закончился стрельбой из пистолета.
На место направились полицейские. Оказалось, что причиной потасовки послужила спорная дорожная ситуация. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой таксист схватил отвертку и стал угрожать своему оппоненту. В свою очередь, водитель двухколесного транспорта достал травматический пистолет.
Таксисту оказали медпомощь. Позже мужчин доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.