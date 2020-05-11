В Башкирии дорожный конфликт обернулся стрельбой

Водитель такси начал нападать с отверткой в руках, а мотоциклист начал отстреливаться от нападавшего. В итоге он совершил 6 выстрелов, 4 из которых попали в таксиста. Израсходовав все патроны, водитель мотоцикла начал избивать своего оппонента шлемом. Конфликт прекратили прибывшие на место происшествия полицейские.

пресс-служба МВД по Башкирии