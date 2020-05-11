В Башкирии 16-летняя девушка едва не убила себя и своих приятелей в ДТП

В Башкирии девушка за рулем автомобиля едва не убила своих приятелей и себя в ДТП. Происшествие было зафиксировано ранним утром в Стерлитамаке на улице Артема. Девушке-водителю всего 16 лет.
Как рассказал Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своих соцсетях, рано утром 16-летняя девушка за рулём "Daewoo Nexia" совершила наезд на бордюр. Но даже после этого она продолжила движение. Затем она врезалась в металлическое ограждение и электроопору.
За сутки в Башкирии выявлено 1700 нарушений правил дорожного движения. За этот же период задержаны 64 нетрезвых водителя. За прошедший день зафиксировано 6 аварий, в результате которых 9 человек получили травмы.
Фото: Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ