«Свои коррективы внесет пандемия»: политолог поделился мнением о подъемах и спадах строительства в Башкирии
Объемы строительства в
Башкирии, а именно ее подъемы и спады, зависят сейчас от вмешательства руководства
республики. Такое мнение озвучил доцент БГПУ им. М. Акмуллы, доцент Евгений
Соболев. Также он считает, что свои коррективы внесет и пандемия.
Сегодня Башкирия
находится на пятом месте по вводу жилья в России и на втором месте – в Приволжском
Федеральном округе. Только в первом квартале текущего года в регионе было
введено 0,62 млн квадратных метров жилья. Это 128,5 % по сравнению с тем же
периодом 2019 года.
Однако, не стоит
впадать в эйфорию, поскольку, во-первых, это лишь промежуточные данные. Во-вторых,
свои коррективы (к сожалению, в негативную сторону) внесет пандемия. Более
того, даже приблизительный подсчет при самом оптимистичном сценарии показывает,
что к концу года в республике может быть введено порядка 2,48 млн квадратных
метров жилья, и это далеко не самая желаемая, хотя и положительная динамика.
Евгений Соболев, политолог, доцент БГПУ им. М. Акмуллы
По словам политолога,
в 2008 году республика вышла на уровень 2,35 млн квадратных метров в год. Но к
тому моменту, как Муртаза Рахимов покинул пост президента РБ, эти показатели
пошли в обратную сторону – на спад. Подъем начался в 2011 году.
В майском указе
президента страны установлено целевое значение объемов ежегодного жилищного
строительства в 120 млн квадратных метров к 2024 году, в региональном проекте
эта цифра составляет 3,7 млн квадратных метров. Согласно тому же проекту, в
Башкортостане еще в 2019 году должно было быть построено 2,73 млн. кв.м. жилья
и председателю Госкомитета по строительству и архитектуре уже пришлось отвечать
за невыполнение этого показателя. Думаю, что в этом году велика вероятность
повторения прошлогоднего сценария. В то же время хотелось бы отметить
наметившуюся с 2018 года положительную динамику в сфере строительства жилья,
что стало следствием реализации региональным правительством целого комплекса
мер.
Евгений Соболев, политолог, доцент БГПУ им. М. Акмуллы