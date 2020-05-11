«Свои коррективы внесет пандемия»: политолог поделился мнением о подъемах и спадах строительства в Башкирии

В майском указе президента страны установлено целевое значение объемов ежегодного жилищного строительства в 120 млн квадратных метров к 2024 году, в региональном проекте эта цифра составляет 3,7 млн квадратных метров. Согласно тому же проекту, в Башкортостане еще в 2019 году должно было быть построено 2,73 млн. кв.м. жилья и председателю Госкомитета по строительству и архитектуре уже пришлось отвечать за невыполнение этого показателя. Думаю, что в этом году велика вероятность повторения прошлогоднего сценария. В то же время хотелось бы отметить наметившуюся с 2018 года положительную динамику в сфере строительства жилья, что стало следствием реализации региональным правительством целого комплекса мер.

Евгений Соболев, политолог, доцент БГПУ им. М. Акмуллы