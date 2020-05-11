«Свои коррективы внесет пандемия»: политолог поделился мнением о подъемах и спадах строительства в Башкирии

Объемы строительства в Башкирии, а именно ее подъемы и спады, зависят сейчас от вмешательства руководства республики. Такое мнение озвучил доцент БГПУ им. М. Акмуллы, доцент Евгений Соболев. Также он считает, что свои коррективы внесет и пандемия.

Сегодня Башкирия находится на пятом месте по вводу жилья в России и на втором месте – в Приволжском Федеральном округе. Только в первом квартале текущего года в регионе было введено 0,62 млн квадратных метров жилья. Это 128,5 % по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Однако, не стоит впадать в эйфорию, поскольку, во-первых, это лишь промежуточные данные. Во-вторых, свои коррективы (к сожалению, в негативную сторону) внесет пандемия. Более того, даже приблизительный подсчет при самом оптимистичном сценарии показывает, что к концу года в республике может быть введено порядка 2,48 млн квадратных метров жилья, и это далеко не самая желаемая, хотя и положительная динамика.

Евгений Соболев, политолог, доцент БГПУ им. М. Акмуллы

По словам политолога, в 2008 году республика вышла на уровень 2,35 млн квадратных метров в год. Но к тому моменту, как Муртаза Рахимов покинул пост президента РБ, эти показатели пошли в обратную сторону – на спад. Подъем начался в 2011 году.

В майском указе президента страны установлено целевое значение объемов ежегодного жилищного строительства в 120 млн квадратных метров к 2024 году, в региональном проекте эта цифра составляет 3,7 млн квадратных метров. Согласно тому же проекту, в Башкортостане еще в 2019 году должно было быть построено 2,73 млн. кв.м. жилья и председателю Госкомитета по строительству и архитектуре уже пришлось отвечать за невыполнение этого показателя. Думаю, что в этом году велика вероятность повторения прошлогоднего сценария. В то же время хотелось бы отметить наметившуюся с 2018 года положительную динамику в сфере строительства жилья, что стало следствием реализации региональным правительством целого комплекса мер.

Евгений Соболев, политолог, доцент БГПУ им. М. Акмуллы

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