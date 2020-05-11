Владимир Путин сообщил о завершении этапа нерабочих дней с 12 мая

Владимир Путин в очередной раз обратился к населению страны. Во время обращения он сообщил, что с 12 мая во всей стране завершается этап нерабочих дней, объявленных изначально еще 30 марта. Также в совещании приняли участие руководители всех регионов страны.

В России 30 марта был объявлен период нерабочих дней. Продлился он в течение более 6 недель. По словам Президента РФ Владимира Путина, это позволило затормозить развитие болезни, изучить ее и подготовить здравоохранение.

Владимир Путин отметил, что сегодня каждый регион готов оказать необходимую медицинскую помощь. Более того, врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в самом начале. С 12 мая регионы начнут выходить из режима ограничений, но не сразу – поэтапно.

Об этом уже сообщалось ранее. Сегодня Президент РФ подчеркнул, что выход из режима ограничений не может быть одномоментным. Также он напомнил, что решение будет принимать руководитель региона в зависимости от эпидситуации, а пока – о выходе из режима нерабочих дней.

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Владимир Путин, Президент РФ