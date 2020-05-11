Президент России рассказал о допвыплатах соцработникам и семьям с детьми

Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах социальным работникам. Также новые пособия получат и семьи с детьми по всей стране. Речь не о тех пособиях, которые уже были определены для семей, а о новых, озвученных сегодня, 11 мая.

По словам Президента РФ, социальным работникам необходимо обеспечить федеральные доплаты. Ведь они тоже находятся в режиме повышенной нагрузки. Выплаты будут обеспечены на период с 15 апреля по 15 июля.

Для врачей, занятых в соцучреждениях, за двухнедельную смену доплата составит 40 тысяч рублей, а при работе с ковид-пациентами – 60 тысяч. Для работников социальных и педагогических среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей, при работе непосредственно с зараженными – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а для техперсонала – 10 и 15 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты предусмотрены и семьям с детьми. Как отметил Владимир Путин, забот у них хватает всегда. А сейчас, если кто-то из родителей или даже оба родителя лишись работы, семьям стало еще тяжелее.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается в два раза, то есть до 6 751 рубля. Такое пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. Семьи с детьми до 3 лет, то есть претендующие на материнский капитал, получат по 5000 рублей за апрель-июнь.

И это касается и тех семей, в которых ребенок родился до 1 января текущего года, но еще не достиг 3 лет. Также с 1 июня все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат выплату в размере 10 000 рублей. Эта выплата будет разовой.

Людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас только одно: помощь должны получить все. Владимир Путин, Президент РФ