Президент России рассказал о допвыплатах соцработникам и семьям с детьми

Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах социальным работникам. Также новые пособия получат и семьи с детьми по всей стране. Речь не о тех пособиях, которые уже были определены для семей, а о новых, озвученных сегодня, 11 мая.
По словам Президента РФ, социальным работникам необходимо обеспечить федеральные доплаты. Ведь они тоже находятся в режиме повышенной нагрузки. Выплаты будут обеспечены на период с 15 апреля по 15 июля.
Для врачей, занятых в соцучреждениях, за двухнедельную смену доплата составит 40 тысяч рублей, а при работе с ковид-пациентами – 60 тысяч. Для работников социальных и педагогических среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей, при работе непосредственно с зараженными – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а для техперсонала – 10 и 15 тысяч рублей.
Дополнительные выплаты предусмотрены и семьям с детьми. Как отметил Владимир Путин, забот у них хватает всегда. А сейчас, если кто-то из родителей или даже оба родителя лишись работы, семьям стало еще тяжелее.
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается в два раза, то есть до 6 751 рубля. Такое пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. Семьи с детьми до 3 лет, то есть претендующие на материнский капитал, получат по 5000 рублей за апрель-июнь.
И это касается и тех семей, в которых ребенок родился до 1 января текущего года, но еще не достиг 3 лет. Также с 1 июня все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат выплату в размере 10 000 рублей. Эта выплата будет разовой.
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