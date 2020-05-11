Власти Башкирии начали ослаблять режим самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал Указ об отмене режима
самоизоляции. Однако это не повод расслабляться – масочный режим в республике
усилен. Напомним, Владимир Путин сегодня сообщил о завершении нерабочих дней, а
с завтрашнего дня в регионах страны начинается постепенный выход из режима самоизоляции.
Окончательное решение уполномочены принимать руководители
регионов страны. Глава Башкирии принял ряд новых решений. Одно из них касается
экономической сферы.
Что касается экономики вводим три вида регулирования
деятельности наших предприятий и организаций. А именно, устанавливаем перечень
тех предприятий и организаций которым мы запрещаем работать. Это кинотеатры
бассейн и фитнес-клубы музей и так далее, там где высока вероятность инфицирования,
где люди собираются большими группами.
Радий Хабиров, Глава РБ
Ряду предприятий, которые не работали, теперь разрешено
функционировать. Например, это коснулось непродовольственных магазинов. Однако
они обязаны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, иметь
отдельный вход и соответствовать требованиям по площади.
Третья группа предприятий – это те, кто уже получил
разрешение на работу ранее. Они продолжают функционировать. Никаких новых
ограничений для них нет, важно только соблюдать все
санитарно-эпидемиологические правила.
Что касается режима самоизоляция - мы разрешаем свободное
передвижение жителей, все действующие ранее ограничительные нормы аннулируются.
Сайт дорога02 закрывается с 00 часов 12 мая. Точно также мы открываем парки,
скверы для свободного посещения при соблюдении санитарно-эпидемиологических
правил. Что касается наиболее уязвимых жителей в возрасте 65 лет и старше, а
также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, для них устанавливаются
часы, запрещённые для выхода на улицу - с 18:00 вечера до 6:00 утра. Для
школьников устанавливается запрещённые часы для пребывания на улице с 20:00
вечера до 14:00 следующего дня. На общественном транспорте в магазинах, банках,
МФЦ, в других общественных местах и на улицах будет усилен контроль за
обязательным соблюдением масочного режима.
Радий Хабиров, Глава РБ
Также он отметил, что сейчас Башкирия находится на поргоге
перехода в иную действительность. Ту, в которой маски станут обязательным
атрибутом ещё на долгое время. А за соблюдением масочного режима сегодня и в
ближайшее время будут усиленно следить.
Ко мне обратились многие врачи, которые предложили усилить
меры по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах, где
высока вероятность заражения. Мы пойдём по пути усиления ответственности по
этому вопросу. В особенности, прошу обратить на это внимание не только в Уфе,
но и других городах и районах республики. Все проверяющие и правоохранительные
органы будут усиленно работать в этом направлении.