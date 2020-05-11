Власти Башкирии начали ослаблять режим самоизоляции

Что касается режима самоизоляция - мы разрешаем свободное передвижение жителей, все действующие ранее ограничительные нормы аннулируются. Сайт дорога02 закрывается с 00 часов 12 мая. Точно также мы открываем парки, скверы для свободного посещения при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Что касается наиболее уязвимых жителей в возрасте 65 лет и старше, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, для них устанавливаются часы, запрещённые для выхода на улицу - с 18:00 вечера до 6:00 утра. Для школьников устанавливается запрещённые часы для пребывания на улице с 20:00 вечера до 14:00 следующего дня. На общественном транспорте в магазинах, банках, МФЦ, в других общественных местах и на улицах будет усилен контроль за обязательным соблюдением масочного режима.

Радий Хабиров, Глава РБ