Строительство инфекционки и ремонт теплоходов: Радий Хабиров совершил рабочую поездку по Уфе

Новая инфекционная больница, которую возводят под Уфой, должна принять первых пациентов 25 мая. Такую задачу Радий Хабиров поставил строителям. В ходе рабочей поездки Глава Башкортостана также посетил одно из промышленных предприятий города и судоремонтный завод в Затоне.

С каждым днём очертание будущей инфекционной больницы всё больше напоминает цветок курая. Строители уже завершили возведение общежитий. Работу оценили будущие постояльцы, медики. Остались довольны. Для пациентов в одноэтажном комплексе оборудуют 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимационных палат. В случае полной загрузки центр будет готов принять 470 человек. Радий Хабиров обошел строительную площадку.

Параллельно со строительством продолжается озеленение территории, высадка лиственных и хвойных деревьев-крупномеров, обустройство тротуаров.

Из Твери в Уфу перевезли одну из производственных площадок компании «Стеклонит». Предприятие является лидером по выпуску композитных материалов. Изделия из стекловолокна и геосинтетических материалов применяются в гидротехническом и дорожном строительстве, нефтегазовой отрасли, машиностроении, судостроении, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. А мобильные дорожные покрытия и вовсе не имеют аналогов. Сборные конструкции можно проложить в любой труднодоступной местности, даже на болоте. Временная дорога выдерживает вес многотонной спецтехники. Радий Хабиров в онлайн-режиме обсудил вопросы дальнейшего развития предприятия с руководством холдинга «Рускомпозит». В случае необходимости завод может рассчитывать на поддержку республики.

Не раз убеждался, что потенциал наших предприятий, которые работают за пределы республики и даже за пределы России, не используем у себя. Промчас, который я провожу, как раз эту задачу решает – нужно соединить наших производителей с нашими потребителями. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спасательный круг в виде поддержки республики в самый последний момент помог удержаться на плаву Бельскому речному пароходству. В том числе и судостроительному заводу в Затоне. Предприятие с вековой историей может одновременно ремонтировать до 15 кораблей. Глава республики осмотрел пока ещё находящийся в плачевном состоянии теплоход «Башкортостан» и прогулочные «Арслан Мубаряков» и «Чайка». Руководитель региона поручил рассмотреть возможность финансирования ремонта судна, названного в честь Народного артиста СССР. А капитан «Чайки» уже готовится в свой первый рейс.