РКБ в Уфе начнет снова принимать пациентов 12 мая

Уже с завтрашнего дня Республиканская клиническая больница начнет прием новых пациентов. Правда, пока в усеченном режиме, с проверкой каждого прибывшего на COVID-19. Сегодня медучреждение проинспектировала специальная комиссия, которая ознакомилась с алгоритмом работы с пока условным пациентом.

Этот день работы больницы больше напоминает итоговую аттестацию. Медики отрабатывают четкий алгоритм действий при поступлении пациента. Отныне всех новоприбывших, помимо проверки температуры и взятия соскоба на COVID-19, должны обследовать на компьютерном томографе. И если результат покажет пневмонию, пациентов сразу же изолируют.

Кабинет КТ как стартовая точка. Если подозрений нет, пациента ведут на регистрацию. А перед размещением в палате все вещи помещают в отдельный пакет, который дезинфицируют. К слову, обработке в больнице уделяют повышенное внимание. Корпуса поделены на чистые и грязные зоны, между которыми установили шлюзы. Медики проходят дезинфекцию и сами помогают друг другу переодеться.

По такому же алгоритму будет работать и родильное отделение. Правда, компьютерную томографию роженицам будут делать только по особым показаниям, а экстренных пациенток будут сразу помещать в этот изолированный бокс: там же у них будут брать анализы и там же они будут находиться до своей выписки.

Ошибиться – значит подвергнуть риску все медучреждение, а на это у медиков нет повторного права. С 12 мая в РКБ впервые после карантина откроют для приема пациентов хирургический и родильный корпуса.

После того, как выписался последний пациент, у нас проведена дезобработка, построены новые шлюзы, отработаны маршруты, по которым должны двигаться и пациенты, и сотрудники. Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова

На работу заступят около 500 сотрудников, которые предварительно – за день-два – сдали анализы на коронавирус. Среди них те, кто приступает к работе в новых условиях впервые, а также сотрудники из первой смены.

Сегодня на лечении в РКБ находятся 5 пациентов, зараженных COVID-19. Карантин в Республиканской клинической больнице сняли 20 апреля. Однако все это время корпуса работали на выписку, а не на прием. Многие плановые операции для пациентов со всей республики пришлось отложить или перенаправить в другие медучреждения. Но не везде есть технические возможности и высококвалифицированный персонал.

Мы в последнее время начали получать, я прямо назову, много жалоб о том, что в районах многие не могут получить высококвалифицированную медпомощь. Единственным медучреждением для этого была РКБ. Нам нужно было срочно принять все меры, чтобы люди получили высококвалифицированную помощь. Ринат Баширов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан