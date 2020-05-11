РКБ в Уфе начнет снова принимать пациентов 12 мая

Уже с завтрашнего дня Республиканская клиническая больница начнет прием новых пациентов. Правда, пока в усеченном режиме, с проверкой каждого прибывшего на COVID-19. Сегодня медучреждение проинспектировала специальная комиссия, которая ознакомилась с алгоритмом работы с пока условным пациентом.
Этот день работы больницы больше напоминает итоговую аттестацию. Медики отрабатывают четкий алгоритм действий при поступлении пациента. Отныне всех новоприбывших, помимо проверки температуры и взятия соскоба на COVID-19, должны обследовать на компьютерном томографе. И если результат покажет пневмонию, пациентов сразу же изолируют.
Кабинет КТ как стартовая точка. Если подозрений нет, пациента ведут на регистрацию. А перед размещением в палате все вещи помещают в отдельный пакет, который дезинфицируют. К слову, обработке в больнице уделяют повышенное внимание. Корпуса поделены на чистые и грязные зоны, между которыми установили шлюзы. Медики проходят дезинфекцию и сами помогают друг другу переодеться.
По такому же алгоритму будет работать и родильное отделение. Правда, компьютерную томографию роженицам будут делать только по особым показаниям, а экстренных пациенток будут сразу помещать в этот изолированный бокс: там же у них будут брать анализы и там же они будут находиться до своей выписки.
Ошибиться – значит подвергнуть риску все медучреждение, а на это у медиков нет повторного права. С 12 мая в РКБ впервые после карантина откроют для приема пациентов хирургический и родильный корпуса.
На работу заступят около 500 сотрудников, которые предварительно – за день-два – сдали анализы на коронавирус. Среди них те, кто приступает к работе в новых условиях впервые, а также сотрудники из первой смены.
Сегодня на лечении в РКБ находятся 5 пациентов, зараженных COVID-19. Карантин в Республиканской клинической больнице сняли 20 апреля. Однако все это время корпуса работали на выписку, а не на прием. Многие плановые операции для пациентов со всей республики пришлось отложить или перенаправить в другие медучреждения. Но не везде есть технические возможности и высококвалифицированный персонал.
В первое время хирургический и родильный корпуса будут работать не в полную силу, ежедневно принимая по 15-30 человек. Однако через пару недель здесь рассчитывают вернуться к прежним плановым показателям – до 100 пациентов в сутки.