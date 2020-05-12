Стало известно, какие продукты полезны во время пандемии коронавируса

Во время распространения коронавируса для организма полезны зелень, простокваша, чайный гриб и печень трески. Весь список полезных продуктов – это традиционная кухня. Об этом рассказала врач-диетолог Вера Шарошкина.

В период пандемии важно поддерживать организм витаминами. В основном – это продукты из традиционной кухни. К ним относятся продукты, богатые витамином С, как квашеная капуста. Также к ферметированным продуктам относятся чайный гриб, простокваша, печень трески.