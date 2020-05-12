В Башкирии число заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться

В Башкирии продолжается рост числа инфицированных Covid-19. По состоянию на 12 мая, в республике 80 новых случаев заражения . Всего пациентов, заболевших коронаврусом, по данным оперативного штаба, 1647 человек .

Вместе с тем, с каждым днем увеличивается и число выздоровевших. Как сообщили в Минздраве, на данный момент уже 466 человек смогли излечиться от инфекции. В статистике смертности также значится еще одна смерть от Covid-19. За весь период пандемии жертвами болезни в Башкирии стали 16 человек.