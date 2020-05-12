В Башкирии при столкновении с иномаркой серьёзно пострадал парень на скутере

11 мая вечером в Давлекановском районе произошла серьёзная авария. На трассе Чишмы – Киргиз-Мияки лоб в лоб столкнулись иномарка и скутер. Пресс-служба ГИБДД РБ сообщает, что в ДТП есть пострадавшие.

35-летний уфимец на «Рено Логан» столкнулся с 19-летним скутеристом. По предварительной информации, молодой парень выехал с второстепенной дороги, что привело к столкновению. Скутериста срочно госпитализировали с тяжелыми травмами.

У молодого человека нет водительского удостоверения. На данный момент ему оказывает необходимая помощь в больнице. Точные обстоятельства аварии ещё предстоит выяснить.