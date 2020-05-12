Как единоразово получить 10 тысяч на ребенка: рекомендации для жителей Башкирии

Накануне президент страны Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. В своей речи он заявил, что российские семьи получат значительную денежную поддержку. Как получить выделенные средства, расскажем в нашем материале.

Кому положены 10 тысяч рублей?

Всем семьям, в которых есть дети от 3 до 16 лет. На каждого ребенка, попадающего под эту возрастную категорию, государство выделит деньги.

Есть еще какие-то льготы?

Да, в телеобращении Владимир Путин также рассказал и о других мерах поддержки российских семей. Например, родители детей до 3 лет будут получать 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Наличие материнского капитала роли играть не будет.

К тому же, увеличиться размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. По словам главы государства, мамы детей получат средства в двойном размере.

Как получить эти деньги?

Если вы попадаете под категорию людей, которым положены льготы, то вам нужно зайти на сайт Госуслуг и подать заявление. Далее мы пошагово объясним, как это сделать.

Шаг первый

Авторизуйтесь на портале с учетной записью Госуслуги

Шаг второй

Найдите с помощью поисковой строки услугу по получению 10000 рублей

Шаг третий

Впишите данные ребенка, имеющего право на получение выплаты

Шаг четвертый

Укажите реквизиты расчетного счета на получение единовременного денежного пособия

Есть другие способы подать заявление?

Да. Например, вы можете лично посетить филиал МФЦ или отправить заявление почтой. Пока действует режим самоизоляции в Башкирии, в МФЦ нужно записываться: вас примут в порядке очереди.

Я все сделал. Что дальше?

Ждите. Деньги поступят в начале июня.

Я не успел оформить заявку до июня. Что делать?

Не переживайте. Заявление можно подать вплоть до октября.