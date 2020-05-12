Глава Башкирии призвал контролировать ситуацию с ценами на маски

В Башкирии будет введено послабление режима самоизоляции, однако масочный режим будет усилен. На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров поручил контролировать ситуацию с ценами на маски. Также важно, чтобы каждый житель Башкирии мог свободно приобрести средства индивидуальной защиты.

Врачи республики обратились к Главе региона с просьбой разрешить свободное передвижение людей. Конечно, при этом будет усилен контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Радий Хабиров отметил, что в аптеках должны быть маски хорошего качества, которые можно купить по доступной цене.

Чтобы в аптеках маски были. Продолжайте шить, продолжайте закупать, если есть такая необходимость. Посмотрите ценовую политику, нам супердорогие маски не нужны. Чтобы люди много не тратились на эти маски. Радий Хабиров, Глава Башкирии

В Башкирии бесплатно раздали 150 тысяч масок всем желающим. Глава республики подчеркнул, что готов раздать ещё 300 тысяч масок. За несоблюдение масочного режима нарушители будут привлекаться к административной ответственности.