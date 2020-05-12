Глава Башкирии призвал контролировать ситуацию с ценами на маски

В Башкирии будет введено послабление режима самоизоляции, однако масочный режим будет усилен. На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров поручил контролировать ситуацию с ценами на маски. Также важно, чтобы каждый житель Башкирии мог свободно приобрести средства индивидуальной защиты.
Врачи республики обратились к Главе региона с просьбой разрешить свободное передвижение людей. Конечно, при этом будет усилен контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Радий Хабиров отметил, что в аптеках должны быть маски хорошего качества, которые можно купить по доступной цене.
В Башкирии бесплатно раздали 150 тысяч масок всем желающим. Глава республики подчеркнул, что готов раздать ещё 300 тысяч масок. За несоблюдение масочного режима нарушители будут привлекаться к административной ответственности.
Фото: Интернет.