Стало известно, почему тесты на коронавирус могут давать неточный результат

Иногда тесты на коронавирус дают неправильный результат. Среди причин может быть неправильное взятие биологического материала или несоблюдение правил подготовки к тестированию. Об этом в интервью РБК рассказал специалист Дмитрий Гордеев.

Несоблюдение правил подготовки к тесту и неправильное взятие биологического материала могут стать причинами неправильного результата тестов на коронавирус. Если неправильно взять материал на тест, на зонд может попасть недостаточное количество клеток. Такую процедуру доверять стоит только квалифицированному специалисту, самостоятельное тестирование часто может «обманывать».