В России выявлено более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные. За сутки выявлено ещё 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии зарегистрировано 232 243 случая COVID-19.

Таким образом, Россия вышла на второе место по числу заражения новым коронавирусом в мире. На первом месте остается США (1,3 миллион зарегистрированных случаев COVID-19). Число болеющих одновременно в России достигает 186 615 человек.

За сутки полностью выздоровели 3711 человек (за всё время – 43 512). 107 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. За всё время официально зарегистрировано 2116 смертей от коронавируса.