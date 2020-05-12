В Башкирии директора фермы обвиняют в смерти шестерых человек

9 мая в Туймазинском районе произошёл серьёзный пожар. В огне погибли шесть сотрудников крестьянского хозяйства, а ещё один был госпитализирован с тяжёлыми травмами. В случившемся обвиняется директор предприятия.

Следствие выяснило, что предприниматель поселил семерых сотрудников хозяйства на втором этаже складского помещения. В здании была старая проводка, которая работала в аварийном пожароопасном режиме, о чём было известно директору. Однако бизнесмен не предпринял должных мер по обеспечению безопасности сотрудников.

В результате в помещении произошёл серьёзный пожар, который унес жизнь шестерых сотрудников. Проводится следственная проверка произошедшего, выясняются все детали случившегося. Расследование дела находится под контролем Следственного комитета РФ по РБ.

В настоящее время следователями-криминалистами и следователями территориального следственного отдела проведен первоначальный объем следственных действий, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются очевидцы, изучается организационно-распорядительная документация крестьянского хозяйства, с обвиняемым проводятся следственные действия. пресс-служба СК РФ по РБ