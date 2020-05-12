В Башкирии зарегистрирована смерть ещё одного пациента с COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил новые данные. В Башкирии зарегистрирован ещё один смертельный случай от коронавируса. Общее число погибших с подтвержденным COVID-19 в республике достигло 16 человек.

Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Личность погибшего пациента пока неизвестна. Подробности смертельного случая будут известны на брифинге в Министерстве здравоохранения Башкирии.

Всего в республике выявлено 1647 человек с коронавирусом. За сутки зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19. 467 пациентов за всё время пандемии полностью излечились от нового вируса.