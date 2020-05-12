Мужчина два часа насиловал школьницу из Уфы

В Уфе 24-летний парень изнасиловал ученицу столичного лицея. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По их данным, все произошло 10 мая, в одной из квартир Уфы.

Одинадцатиклассница сама пришла в отделение МВД. Она рассказала полицейским, что над ней надругался ее знакомый, которого она впустила в квартиру. По ее словам, мужчина насиловал ее на протяжении двух часов. Девушка решилась прийти в отделение полиции лишь сутки спустя.