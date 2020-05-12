СК Башкирии сообщил предварительную причину смерти 9-летнего мальчика

22 апреля в селе Нижний Ташбукан пропал 9-летний Рустам Ишкулов. Мальчик ушёл из дома дедушки, где гостил с родителями. Через 16 дней усиленных поисков тело пропавшего было найдено в реке Большая Арметка.

Следственный комитет Башкирии занялся расследованием пропажи. На теле мальчика не были обнаружены телесные повреждения. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила в результате утопления.