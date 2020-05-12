«Раньше никто с этим не сталкивался»: откровения врача covid-госпиталя из Уфы

В Башкирии скончался еще один человек от коронавируса. Это 67-летняя женщина, у которой было выявлено сопутствующее хроническое заболевание легких. Количество инфицированных в Башкирии на сегодня уже составляет 1647 человек (+80).

Это данные оперштаба, которые озвучили на брифинге Минздрава. У 46 пациентов состояние оценивается как тяжелое. Между тем журналист БСТ накануне побывал в реанимации ковидного госпиталя. Как лечат больных с короновирусом?

Это последняя остановка перед красной зоной, где пациентов лечат от коронавируса. Проходим детальный инструктаж и под бдительным присмотром врачей надеваем специальный костюм: маску, две пары перчаток, столько же бахил, комбинезон и респиратор. Все должно быть герметично. Даже видеокамеру упаковываем в специальный чехол в целях безопасности.

За эту дверь медики уходят не на час и не два. Почти полдня они проведут без телефона, туалета. Даже глоток воды сделать нельзя. Маску не снимешь, да и некогда, говорят врачи. Рабочая вахта – 14 дней без выходных, после – двухнедельный карантин.

Мы переоделись всего 15 минут назад, а уже стало жарко, начали запотевать очки. Но снимать и протирать нельзя. Мы – в красной зоне. А ведь врачи находятся в этом обличии от 6 до 8 часов в день.

К пациентам с диагнозом COVID-19 отправляемся вместе с главным врачом госпиталя, ректором БГМУ и врачом-терапевтом. К войне с коронавирусом здесь подготовились основательно. Развернули сотню специализированных коек. Заняты уже 65. На двух этажах проходят лечение те, у кого легкая и средняя тяжесть заболевания. Этому парню – 24 года, самому пожилому – 82.

У меня не было температуры, не было отдышки, просто болело между лопатками. Сделали КТ. Показало, что двусторонняя пневмония. пациентка

В отделении реанимации сейчас находятся девять человек, четверо – под аппаратом ИВЛ. Подключают к нему в зависимости от самочувствия пациента. Трубку с кислородом вставляют в нос, либо приходится делать надрез на шее и тогда дышит больной через дырку в трахее. Сейчас есть и таковые – в бессознательном и крайне тяжелом состоянии.

Это очень интересный опыт, раньше никто из нас с этим не сталкивался. Очень много можно приобрести, ради этого можно потерпеть некоторые неудобства. Антон Тюрин, врач-терапевт

За время работы госпиталя здесь умерли пять человек, всем было больше 60 лет. Как говорит главный врач, не от коронавируса, а от сопутствующих заболеваний – был рак. А вот особо показательным является тот факт, что ни один медик здесь не заразился вирусом. А за месяц вылечили и поставили на ноги больше 100 человек.

Отличить кто есть кто можно только по надписи на спине. Там указывается фамилия, имя и должность медика. Состояние пациентов меняется порой очень быстро. Ещё вчера кто-то вроде пошёл на поправку, а сейчас ему требуется искусственная вентиляция легких.

Самые опытные должны находиться на сортировке, чтобы при поступлении оценить тяжесть пациентов. Валентин Павлов, ректор БГМУ