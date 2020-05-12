Россия обогнала страны Европы по количеству заражённых COVID-19

В России на 12 мая зарегистрировано 232 243 случаев COVID-19. Таким образом, Россия вышла на второе место в коронавирусном рейтинге. Первое место всё так же держится за США.

На 12 мая 2020 года, согласно данным университета Джонса Хопкинса, первое место среди стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом занимает США – там более 1,3 млн заражённых. Второе место занимает Россия с 2332 243 случаями. На третьем месте Испания, на четвёртом – Великобритания. Десятку замыкают Италия, Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай.