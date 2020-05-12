Мэрия Уфы огласила новый график работы общественного транспорта

С 12 мая по всей России были отменены нерабочие дни с сохранением заработной платы. В Башкирии также многие предприятия вновь выходят на работу. В связи с этим администрация Уфы пересмотрела график работы общественного транспорта.

Вернутся к работе не только предприятия, но также будут открыты парки, скверы, детские площадки, некоторые непродовольственные магазины. Пассажиропоток будет увеличен, поэтому изменения коснутся функционирования общественного транспорта. Автобусы снова будут курсировать с 6:00 до полуночи.

В пассажирском транспорте обязательно будет проводиться дезинфекция. Также в Башкирии действует обязательный масочный режим – защитные маски и перчатки нужно надевать в любых общественных местах, в том числе и транспорте. За нарушение масочного режима предусмотрена система штрафов.