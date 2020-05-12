«Беспрецедентная сумма»: Рамзил Ишсарин о мерах поддержки семей с детьми

Депутат Госдумы от Башкирии Рамзил Ишсарин высказался касательно новых мер поддержки семей с детьми. Вчера Владимир Путин во время своего обращения к гражданам установил выплаты для граждан, в том числе и для тех, кто лишился работы из-за коронавируса. Так, например, семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей единовременно.
"В плюсе" останутся и семьи, у которых дети еще не достигли возраста 3 лет. Они получат по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь. Ишсарин подчеркнул, что отныне на эту меру поддержки семьи могут рассчитывать вне зависимости от того, имеют ли они право на материнский капитал.