«Беспрецедентная сумма»: Рамзил Ишсарин о мерах поддержки семей с детьми

Президент ввел безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас – на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей, что очень важно. Беспрецедентная, огромная сумма средств и за самое короткое время будет предоставлена – как через материнский капитал, так и через другие инструменты

Рамзил Ишсарин, депутат Госдумы