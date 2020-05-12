Житель Башкирии убил подругу и спрятал тело на заброшенном заводе

2 мая в селе Акъяр произошло жестокое убийство. 52-летний житель напал на 51-летнюю знакомую с кирпичом и зверски убил. Тело несчастной преступник спрятал на территории заброшенного хлебоприемного предприятия.

Следствие выяснило, что преступник выпивал спиртные напитки с погибшей и её подругой в заброшенном здании. Вскоре между друзьями вспыхнула ссора, которая разозлила мужчину. Он схватил кирпич и несколько раз ударил им женщину.