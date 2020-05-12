Михаил Бреслер о господдержке семей с детьми: «Главное, что помощь рассчитана на все молодые семьи»

Накануне Президент страны Владимир Путин объявил о прекращении этапа нерабочих дней с сохранением заработной платы. Сразу после этого Глава Башкирии Радий Хабиров провел ВКС, где было объявлено о смягчении режима самоизоляции в республике. Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона эта тема вновь была в центре внимания, особо обсуждались объявленные Владимиром Путиным меры господдержки семей с детьми.

Так, по мнению Радия Хабирова, каждая семья должна знать о полагающихся ей мерах господдержки. С 1 июня единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка смогут получить семьи с детьми от 3 до 16 лет. При этом право должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Прием заявлений через портал «Госуслуги» начался уже сегодня.

Самое главное, что эта помощь рассчитана на все молодые семьи. Независимо от того, имеют ли они право на маткапитал или не имеют, где они находятся и где работают. 27 миллионов семей, как пишут эксперты, смогут рассчитывать на эту помощь.

Михаил Бреслер, доцент УГНТУ, кандидат философских наук