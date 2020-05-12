Михаил Бреслер о господдержке семей с детьми: «Главное, что помощь рассчитана на все молодые семьи»

Накануне Президент страны Владимир Путин объявил о прекращении этапа нерабочих дней с сохранением заработной платы. Сразу после этого Глава Башкирии Радий Хабиров провел ВКС, где было объявлено о смягчении режима самоизоляции в республике. Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона эта тема вновь была в центре внимания, особо обсуждались объявленные Владимиром Путиным меры господдержки семей с детьми.

Так, по мнению Радия Хабирова, каждая семья должна знать о полагающихся ей мерах господдержки. С 1 июня единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка смогут получить семьи с детьми от 3 до 16 лет. При этом право должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Прием заявлений через портал «Госуслуги» начался уже сегодня.