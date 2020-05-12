Смягчение самоизоляции и меры господдержки: итоги оперативного совещания Правительства Башкирии

В Башкортостане введены штрафы за нарушение масочного режима. Документ принят Госсобранием и направлен на подпись Главе республики. К слову, Радий Хабиров сегодня отметил, что отмена нерабочих дней не означает отмену в целом ограничительных мер.
В режиме самоизоляции смягчаются отдельные пункты, но не отменяются совсем. Часть предприятий по-прежнему не имеет права на работу. Мы выяснили подробнее об этом, а также об озвученных Президентом страны мерах поддержки.
12 мая отныне можно назвать если и не красным днем календаря, то уж точно знаменательной датой. Парки и скверы открыты, гулять на улице можно без пропуска на законных основаниях. Впрочем, это не отменяет масочного режима и ношения перчаток. Теперь же за их отсутствие можно получить штраф: до 3 тысяч рублей на первый раз, и до 5 – за повторное нарушение.
Режим самоизоляции сохраняется для иностранцев и тех, кто контактировал с больными COVID-19, для пациентов с пневмонией и пожилых, у которых диагностировано ОРЗ. Находиться дома должны прибывшие из Москвы и других неблагополучных регионов. Детям до 17 лет нельзя быть на улице без взрослых с 8 вечера до 14:00, а пожилым людям – с 6 вечера до 6 утра.
На оперативном совещании отдельно Глава региона заострил внимание на обращении Президента страны. Так, каждая семья должна знать о полагающихся ей мерах господдержки. С 1 июня единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка смогут получить семьи с детьми от 3 до 16 лет. При этом право должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Прием заявлений через портал «Госуслуги» начался уже сегодня.
Большой пакет господдержки подготовлен и для предприятий малого и среднего бизнеса. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Пострадавшие предприятия получат зарплатные кредиты под 2% годовых.
Не остались без внимания и самозанятые граждане. Они получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Все эти меры, по словам экспертов, более чем своевременные. На борьбу с коронавирусом ушли немалые средства. Теперь нужно лечить экономику.
Президент объявил о введении федеральных доплат социальным работникам, ранее об этом его просили на встрече с участниками акции взаимопомощи #МыВместе. С 15 апреля по 15 июня врачи социально-реабилитационных центров будут получать 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а непосредственно контактирующие с COVID-больными – по 60 тысяч. Кроме того, Владимир Путин потребовал в полной мере довести до медработников ранее выделенные из федерального бюджета деньги на доплаты.