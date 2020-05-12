Смягчение самоизоляции и меры господдержки: итоги оперативного совещания Правительства Башкирии

В Башкортостане введены штрафы за нарушение масочного режима. Документ принят Госсобранием и направлен на подпись Главе республики. К слову, Радий Хабиров сегодня отметил, что отмена нерабочих дней не означает отмену в целом ограничительных мер.

В режиме самоизоляции смягчаются отдельные пункты, но не отменяются совсем. Часть предприятий по-прежнему не имеет права на работу. Мы выяснили подробнее об этом, а также об озвученных Президентом страны мерах поддержки.

12 мая отныне можно назвать если и не красным днем календаря, то уж точно знаменательной датой. Парки и скверы открыты, гулять на улице можно без пропуска на законных основаниях. Впрочем, это не отменяет масочного режима и ношения перчаток. Теперь же за их отсутствие можно получить штраф: до 3 тысяч рублей на первый раз, и до 5 – за повторное нарушение.

Режим самоизоляции сохраняется для иностранцев и тех, кто контактировал с больными COVID-19, для пациентов с пневмонией и пожилых, у которых диагностировано ОРЗ. Находиться дома должны прибывшие из Москвы и других неблагополучных регионов. Детям до 17 лет нельзя быть на улице без взрослых с 8 вечера до 14:00, а пожилым людям – с 6 вечера до 6 утра.

Если мы сейчас выйдем из этого режима неорганизованно и везде будут толпы, то резко пойдёт вверх количество заболевших, и мне придётся принимать более жёсткие меры.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании отдельно Глава региона заострил внимание на обращении Президента страны. Так, каждая семья должна знать о полагающихся ей мерах господдержки. С 1 июня единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка смогут получить семьи с детьми от 3 до 16 лет. При этом право  должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Прием заявлений через портал «Госуслуги» начался уже сегодня.

Самое главное, что эта помощь рассчитана на все молодые семьи. Независимо от того, имеют ли они право на маткапитал или не имеют, где они находятся и где работают. 27 миллионов семей, как пишут эксперты, смогут рассчитывать на эту помощь.

Михаил Бреслер, доцент УГНТУ, кандидат философских наук

Большой пакет господдержки подготовлен и для предприятий малого и среднего бизнеса. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Пострадавшие предприятия получат зарплатные кредиты под 2% годовых.

Если организация в течение года сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, то вся сумма займа будет погашена государством. Если занятость сохраняется на уровне 80%, то спишут половину суммы кредита. На реализацию двух пакетов первоочередных мер в Башкортостане будет направлено 30 млрд рублей.

Константин Кузьминых, доцент УГНТУ, кандидат экономических наук

Не остались без внимания и самозанятые граждане. Они получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Все эти меры, по словам экспертов, более чем своевременные. На борьбу с коронавирусом ушли немалые средства. Теперь нужно лечить экономику.

Меры по поддержке стратегических отраслей экономики уже были приняты. Сейчас одна из главных задач –  поддержать население и экономику. Прежде всего, малые и средние предприятия.

Сергей Семенов, кандидат философских наук

Президент объявил о введении федеральных доплат социальным работникам, ранее об этом его просили на встрече с участниками акции взаимопомощи #МыВместе. С 15 апреля по 15 июня врачи социально-реабилитационных центров будут получать 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а непосредственно контактирующие с COVID-больными – по 60 тысяч.  Кроме того, Владимир Путин  потребовал в полной мере довести до медработников ранее выделенные из федерального бюджета деньги на доплаты.