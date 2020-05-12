Смягчение самоизоляции и меры господдержки: итоги оперативного совещания Правительства Башкирии

В Башкортостане введены штрафы за нарушение масочного режима. Документ принят Госсобранием и направлен на подпись Главе республики. К слову, Радий Хабиров сегодня отметил, что отмена нерабочих дней не означает отмену в целом ограничительных мер.

В режиме самоизоляции смягчаются отдельные пункты, но не отменяются совсем. Часть предприятий по-прежнему не имеет права на работу. Мы выяснили подробнее об этом, а также об озвученных Президентом страны мерах поддержки.

12 мая отныне можно назвать если и не красным днем календаря, то уж точно знаменательной датой. Парки и скверы открыты, гулять на улице можно без пропуска на законных основаниях. Впрочем, это не отменяет масочного режима и ношения перчаток. Теперь же за их отсутствие можно получить штраф: до 3 тысяч рублей на первый раз, и до 5 – за повторное нарушение.