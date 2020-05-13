В Башкирии дети сэкономили на обедах, чтобы сделать подарок учительнице

Когда ко мне подошла дочка и попросила отвезти её в школу, в выходной день, мне стало интересно, зачем? Оказывается, они решили сделать сюрприз учительнице, которая находилась на больничном, и по которой дети очень скучали. Сговорившись, они наметили план простых действий, который, как мне кажется, привёл к потрясающему результату. Сказать, что я горжусь нашими школьниками, это ничего не сказать.

Азамат, отец одной из девочек