В Башкирии дети сэкономили на обедах, чтобы сделать подарок учительнице

Невероятно милое видео опубликовали накануне жители Башкирии. Еще зимой у детишек из села Зирган заболела учительница. Перед выходом из больницы ученики ее класса решили поддержать своего классного руководителя.
Зимой у второклассников из села Зирган заболела любимая учительница. Ребята остались без нее на две недели, но успели сильно соскучиться. Тогда второклассники решили сэкономить на обедах, чтобы порадовать учителя. Они скинулись по 50 рублей, купили женщине подарков и украсили свой класс. У родителей они ничего не просили.
Все происходящее совершенного случайно заснял папа одной из девочек. В своих социальных сетях он написал, что для него такая инициатива детей стала неожиданностью. По его словам, с такими детьми у нас точно есть будущее.
Видео: YouTube.