В Уфе в заброшенном бараке нашли мумию

В башкирской столице при разборе здания была обнаружена мумия бездомного мужчины.По предварительным данным, тело несчастного пролежало не меньше семи месяцев. Подробности рассказали корреспонденты КП-Уфа.

Труп был найден в одном из заброшенных домов в северной части Уфы. В понедельник, 11 мая, рабочие разбирали старый заброшенный барак. В груде строительного мусора они обнаружили тело бездомного.

Останки отправили на судмедэкспертизу. Как тело оказалась в заброшенном доме - неизвестно. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.