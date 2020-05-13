В Уфе молодая учительница жестоко унижала воспитанников на камеру

Шокирующий случай произошёл в Уфимском социальном приюте для детей. Одна из учительниц унижала воспитанников, снимала это на камеру и радостно делилась кадрами работы в социальных сетях. Адиля Н. называла девочек проститутками и не стеснялась об этом рассказывать подписчикам.

Адиля ругается на детей матом, заставляет их бить друг друга ради веселья, всячески «троллит» ребят. На одной из видео расстроенная девочка прячется от учительницы под парту, просит не снимать и почти плачет. На это педагог только злорадно шутит о будущем школьницы.

Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой. Сейчас я тебя снимаю, в будущем тебя будут снимать! Адиля Н. в инстаграме

Министерство труда, семьи и социальной защиты Башкирии уже начало расследование вопиющего дела. В детское упреждение выехали представители ведомства и прокуратуры. Известно, что прямые обязанности Адили никак не связаны с воспитанием детей – девушка недавно принята в приют работать с документами воспитанников, оформлять пособия и медицинские бумаги.

МВД по РБ прокомментировало шокирующие кадры и занимается служебным расследованием.

По имеющейся на данный момент информации, личность автора видеоролика установлена. Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Уфе проводит проверку. Материалы проверки будут переданы для принятия процессуального решения по подследственности. пресс-служба МВД по РБ