В Уфе молодая учительница жестоко унижала воспитанников на камеру

Шокирующий случай произошёл в Уфимском социальном приюте для детей. Одна из учительниц унижала воспитанников, снимала это на камеру и радостно делилась кадрами работы в социальных сетях. Адиля Н. называла девочек проститутками и не стеснялась об этом рассказывать подписчикам.
Адиля ругается на детей матом, заставляет их бить друг друга ради веселья, всячески «троллит» ребят. На одной из видео расстроенная девочка прячется от учительницы под парту, просит не снимать и почти плачет. На это педагог только злорадно шутит о будущем школьницы.
Министерство труда, семьи и социальной защиты Башкирии уже начало расследование вопиющего дела. В детское упреждение выехали представители ведомства и прокуратуры. Известно, что прямые обязанности Адили никак не связаны с воспитанием детей – девушка недавно принята в приют работать с документами воспитанников, оформлять пособия и медицинские бумаги.
МВД по РБ прокомментировало шокирующие кадры и занимается служебным расследованием.
Фото: Соцсети.