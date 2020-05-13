Житель Башкирии насмерть сбил 60-летнего мужчину

Накануне, 12 мая, в Учалинском районе произошла смертельная авария. 31-летний местный житель за рулём «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода. К сожалению, пострадавший мужчина погиб от полученных травм.
Трагедия произошла на автодороге Учалы-Ахуново. 60-летний житель Учалов переходил дорогу неустановленном для этого месте. Это стало причиной столкновения машины и пешехода.
Мужчина скончался на месте ДТП. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Точные детали происшествия предстоит выяснить.