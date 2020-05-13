Врач рассказала о тревоге специалистов из-за распространения коронавируса

Врачи в России встревожены развитием коронавируса в России через неделю. Это связано с окончанием майских праздников. Об этом заявила врач Татьяна Шаповаленко.
Врачи с тревогой ожидают окончания майских праздников. Опасения специалистов связаны с тем, что многие жители страны всё ещё несерьёзно относятся к вирусу и не понимают его опасность. Это действительно тяжёлая инфекция.
По последним данным, количество заражённых коронавирусом в мире перевалило уже за четыре миллиона. Самая тяжёлая ситуация сейчас наблюдается в США. На втором по количеству инфицированных стоит Россия.