Врач рассказала о тревоге специалистов из-за распространения коронавируса

Врачи в России встревожены развитием коронавируса в России через неделю. Это связано с окончанием майских праздников. Об этом заявила врач Татьяна Шаповаленко.

Меня до сих пор спрашивают: "А ты уверена, что все так серьезно?", — а я там стою в реанимации, в грязной зоне, когда у меня из 42 человек 38 лежат на аппаратах, а все остальные в прон-позиции. Это действительно серьезно. Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями, если вовремя не принимать меры и не обращать на это внимание, поэтому это серьезно"

Татьяна Шаповаленко, главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ

Врачи с тревогой ожидают окончания майских праздников. Опасения специалистов связаны с тем, что многие жители страны всё ещё несерьёзно относятся к вирусу и не понимают его опасность. Это действительно тяжёлая инфекция.

По последним данным, количество заражённых коронавирусом в мире перевалило уже за четыре миллиона. Самая тяжёлая ситуация сейчас наблюдается в США. На втором по количеству инфицированных стоит Россия.