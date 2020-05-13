Врач рассказала о тревоге специалистов из-за распространения коронавируса

Меня до сих пор спрашивают: "А ты уверена, что все так серьезно?", — а я там стою в реанимации, в грязной зоне, когда у меня из 42 человек 38 лежат на аппаратах, а все остальные в прон-позиции. Это действительно серьезно. Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями, если вовремя не принимать меры и не обращать на это внимание, поэтому это серьезно"

Татьяна Шаповаленко, главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ