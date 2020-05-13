Пьяный житель Башкирии устроил дебош в самолёте

Стало известно, что на днях с рейса «Якутск – Санкт-Петербург» сняли дебошира из Башкирии. 51-летний мужчина был сильно пьян и нарушил общественный порядок в самолёте. Между ним и ещё одним пассажиром даже завязалась потасовка.

Мужчина из Башкирии шумел, оскорблял пассажиров и бортпроводников, не реагировал на замечания. Один из пассажиров попытался усмирить дебошира и ударил его в живот. Тогда экипаж самолёта обратился в полицию аэропорта.