Татьяна Навка заразилась коронавирусом

Советская, российская и белорусская фигуристка Татьяна Навка заразилась COVID-19. Сейчас со своим мужем Дмитрием Песковым они оба находятся в больнице. Болезнь у Навки проходит легко.

Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, заразилась коронавирусом. Вирус обнаружен и у супруга Навки. Сейчас они оба находятся в больнице и проходят лечение. В своём инстраграм-аккаунте Татьяна Навка написала, что идёт на поправку.

По словам самой спортсменки, она потеряла обоняние – это был один из симптомов болезни. Также поднялась высокая температура. Отмечается, что болезнь у Навки протекает легко, она почти здорова. Состояние Дмитрия Пескова чуть хуже, чем у его супруги, поэтому у него процесс восстановления займёт чуть больше времени.