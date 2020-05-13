Житель Башкирии зверски избил маму из-за денег

Семейный конфликт произошёл в городе Янаул. 8 мая 39-летний местный житель напал на свою 61-летнюю маму. Издание «КП-Уфа» сообщает, что мужчине были нужны деньги.

Житель Янаула гостил в родительской квартире. В какой-то момент он начал требовать от матери деньги. Дебошир напал на женщину, избил и забрал 14 тысяч рублей.

Местная жительница не стала терпеть такое поведение и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли преступника, который во всём сознался. Оказалось, что мужчина уже был ранее судим за кражу и мошенничество.