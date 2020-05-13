Врачи в России предупредили о психических расстройствах после самоизоляции

Выход из режима самоизоляции может пагубно отразиться на здоровье человека. Следует уделить внимание своему психическому состоянию, в случае необходимости обратиться к психологам и психиатрам. Об этом рассказал врач-психолог Борис Менделевич.
Вся страна с нетерпением ждёт выхода из режима самоизоляции. Но нужно быть готовым к тому, что жизнь после коронавируса может усложниться рядом психических расстройств. Стрессы, подавленное настроение, тревожность и другие расстройства могут стать причиной для обращения к специалистам.
Сейчас многие врачи и учёные в мире проводят различные психологические тесты и опросы, чтобы понять, как пандемия повлияла на жизнь и здоровье человека. Учёные отмечают, что тревожность и депрессии не исчезнут сразу после пандемии. Специалисты проводят ряд исследований, которые направлены на изучение суицидальных настроений.
Уже сейчас важна работа психологов, психиатров, центров доверия, горячих линий. Отдельное внимание необходимо уделить состоянию врачей, которые работают с инфицированными. Эта категория людей напрямую сталкиваются со всеми ужасами коронавируса, нередко заболевают сами, а некоторые даже умирают.