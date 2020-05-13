Врачи в России предупредили о психических расстройствах после самоизоляции

Выход из режима самоизоляции может пагубно отразиться на здоровье человека. Следует уделить внимание своему психическому состоянию, в случае необходимости обратиться к психологам и психиатрам. Об этом рассказал врач-психолог Борис Менделевич.

Вся страна с нетерпением ждёт выхода из режима самоизоляции. Но нужно быть готовым к тому, что жизнь после коронавируса может усложниться рядом психических расстройств. Стрессы, подавленное настроение, тревожность и другие расстройства могут стать причиной для обращения к специалистам.

Сейчас многие врачи и учёные в мире проводят различные психологические тесты и опросы, чтобы понять, как пандемия повлияла на жизнь и здоровье человека. Учёные отмечают, что тревожность и депрессии не исчезнут сразу после пандемии. Специалисты проводят ряд исследований, которые направлены на изучение суицидальных настроений.