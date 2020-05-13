В Уфе семья с шестью детьми живёт в одной комнате во время самоизоляции

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отец семейства лишился работы , детские сады закрылись, а школы перешли на дистанционное обучение. Существовать в одной комнате каждый день, живя на небольшие пособия, которые составляют около 20 тысяч рублей, непросто. Самому старшему ребёнку Фёдоровых 15 лет, а младшему – год, поэтому затруднение вызывает дистанционное обучение.

Наш ноутбук сломался, и дочкам пришлось учиться, используя телефоны. Но мир не без добрых людей — на днях депутат Госсобрания Башкирии Лия Хафизова принесла девочкам ноутбук. Стало чуть полегче. Малыши, бывает, плачут или дерутся, но не могу же я им рты закрывать. Учителя ругаются. А что мы сделаем? Кричать на малышей бесполезно.

Семья уже четыре года ждет сертификат на улучшение жилищных условий, однако очередь двигается очень медленно. Фёдоровы вложили все возможные пособия, в том числе и материнский капитал, на постройку дома, но с рождением младшего сына о строительстве пришлось на время забыть. Возможно, заветный сертификат семья так и не дождется – в очереди стоит 1700 семей, а в год выдается только по 140 сертификатов.