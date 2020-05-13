В Уфе семья с шестью детьми живёт в одной комнате во время самоизоляции

Большая и дружная семья Фёдоровых из Уфы с трудом переживает самоизоляцию. Двум супругам с шестью детьми приходится ютиться в комнатке 15 «квадратов». О жизни и быте семьи рассказала «Российская газета».
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отец семейства лишился работы, детские сады закрылись, а школы перешли на дистанционное обучение. Существовать в одной комнате каждый день, живя на небольшие пособия, которые составляют около 20 тысяч рублей, непросто. Самому старшему ребёнку Фёдоровых 15 лет, а младшему – год, поэтому затруднение вызывает дистанционное обучение.
Семья уже четыре года ждет сертификат на улучшение жилищных условий, однако очередь двигается очень медленно. Фёдоровы вложили все возможные пособия, в том числе и материнский капитал, на постройку дома, но с рождением младшего сына о строительстве пришлось на время забыть. Возможно, заветный сертификат семья так и не дождется – в очереди стоит 1700 семей, а в год выдается только по 140 сертификатов.
Фото: Интернет.