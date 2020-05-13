Стало известно, где в Башкирии больше всего больных COVID-19

В Башкирии количество больных коронавирусом продолжает увеличиваться. Роспотребнадзор предоставил данные о том, где больше всего больных COVID-19. Самое большое количество заразившихся находится в Уфе.

В башкирской столице зарегистрировано 527 человек с коронавирусом. При чем за последние сутки выявлено 27 новых пациентов. После Уфы идёт город Нефтекамск, в котором 238 больных коронавирусом, а на условном третьем месте – Белебей (87 случаев COVID-19).

В Уфимском районе выявлен 51 случай заболевания коронавирусом, а в Татышлинском районе, Салавате и Октябрьском – по 39 человек. В Кармаскалинском районе зарегистрирован 31 пациент с COVID-19, а в Кушнаренковском – 26. Напомним, по последним данным в Башкирии зафиксировано 1696 случаев коронавируса.