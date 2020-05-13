Шамиль Валеев о выплатах семьям с детьми: «Это значительно поддержит население»

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Шамиль Валеев считает, что новые меры господдержки семей с детьми, о которых ранее объявил Владимир Путин, значительно помогут населению в непростой период выхода из самоизоляции. Так, семьи, в которых воспитывается ребенок до трех лет, получат помощь за три месяца - апрель, май и июнь. Кроме того, предусмотрена и разовая единовременная выплата.