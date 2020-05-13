Шамиль Валеев о выплатах семьям с детьми: «Это значительно поддержит население»

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Шамиль Валеев считает, что новые меры господдержки семей с детьми, о которых ранее объявил Владимир Путин, значительно помогут населению в непростой период выхода из самоизоляции. Так, семьи, в которых воспитывается ребенок до трех лет, получат помощь за три месяца - апрель, май и июнь. Кроме того, предусмотрена и разовая единовременная выплата.
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат все семьи, где воспитываются дети от 3-х до 16-ти лет. Те, кто воспитывает ребенка до трех лет, может претендовать на выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь.