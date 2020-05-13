Для социальных предпринимателей Башкирии проводится антикризисный интенсив

Для социальных предпринимателей Башкирии был создан антикризисный интенсив в формате онлайн. Мероприятие стартовало с 12 мая. Продолжится оно до 15 мая.
Предпринимателям на интенсиве расскажут, что сложившийся кризис - это не только проблемы, но и источник вдохновения и новые возможности. Также на курсах ответят на наболевшие вопросы бизнесменов. Главный из них - это как найти финансирование в сложное время.
Антикризисный интенсив проводят АО «МСП Банк» совместно с АО «Корпорация «МСП» и Фондом поддержки социальных проектов. Он включает тренинги и мастер-классы по наиболее актуальным вопросам, с которыми сталкиваются социальные предприниматели в текущих условиях.
На самые животрепещущие вопросы жителей Башкирии отвечают опытные эксперты, среди которых - управляющий партнер компании Product Vision, эксперт в области развития стартапов Александр Еремеев, директор по маркетингу GetResponse Россия Юлия Ракова и другие.
По словам организаторов антикризисного интенсива, его участники смогут сфокусировать усилия и выработать решения по оптимизации бизнеса. Стоить отметить, что участие в мероприятии бесплатное, достаточно лишь пройти регистрацию на сайте.
Добавим, что мероприятие способствует реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утверждённого майским указом Владимира Путина.