Для социальных предпринимателей Башкирии проводится антикризисный интенсив

Для социальных предпринимателей Башкирии был создан антикризисный интенсив в формате онлайн. Мероприятие стартовало с 12 мая. Продолжится оно до 15 мая.

Предпринимателям на интенсиве расскажут, что сложившийся кризис - это не только проблемы, но и источник вдохновения и новые возможности. Также на курсах ответят на наболевшие вопросы бизнесменов. Главный из них - это как найти финансирование в сложное время.