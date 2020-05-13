В Башкирии обсудили реализацию отраслевых инвестпроектов

Без посредников и по конкурентной цене. На «Промчасе» с Главой Башкирии предприятие «Стеклонит» выступило с предложением наладить прямые поставки георешётки и арматуры дорожно-строительной сфере. Радий Хабиров одобрил идею и поручил правительству создать рабочую группу по применению новых материалов.

Так, геосетка позволит укрепить грунтовое покрытие и тем самым продлить жизнь дорожного полотна. А применение композитной арматуры повысит надежность несущих конструкций зданий и сооружений.

Обсудили и судьбу предприятий холдинга, которые остались в подвешенном состоянии после банкротства «Башлеспрома». Финансовое оздоровление взял на себя инвестор – «Уральский лес». Так, с конца октября вновь заработал Уфимкий фанерный комбинат. В мае возобновит работу Уфимский фанерно-плитный комбинат и лесопильный цех в Белорецком районе.