«Яна, ударь его!»: стала известна личность девушки, которая мучила детей в приюте в Уфе

В Уфе работница соцприюта для детей унижала подопечных. Причем свои методы воспитания девушка выкладывала в соцсетях. На одном из видео она заставляет одного ребенка ударить другого, при этом нерадивый соцработник использует в общении с детьми ненормативную лексику.

В приюте сейчас находятся 47 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сегодня в учреждении идут проверки Минтруда республики и правоохранительных органов. Девушку отстранили от работы. Ей может грозить уголовное наказание.

Как оказалось, сотрудница соцприюта не имела педагогического образования. В учреждении она работает с января. По своей должности девушка не должна была контактировать с детьми в группе, а тем более снимать их на видео и выкладывать в сеть.