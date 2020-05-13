В Уфе пропала 14-летняя девочка

В правоохранительные органы обратилась 44-летняя уфимка. У женщины пропала 14-летняя дочь. Тимофеева Екатерина 1 мая поехала к подружке и домой больше не вернулась.

Как сообщила мать пропавшей, Екатерина поехала к подруге, которая живет на улице Рихарда Зорге. После этого девочка несколько раз созванивалась с мамой. Но когда школьница перестала выходить на связь, женщина забила тревогу и обратилась в полицию.

На вид Екатерине 14-15 лет, телосложение худощавое. Лицо овальное, глаза карие, а волосы длинные светлые крашенные. Была одета в синюю ветровку, футболку и джинсы такого же цвета и белые кроссовки.

Особые приметы: татуировки – две розы и надпись.