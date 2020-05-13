В Башкирии два дня подряд будут бесплатно раздавать маски

В республике снова пройдёт бесплатная раздача защитных масок. Жители 23 городов и городских поселений смогут получить около 135 тысяч масок. Раздача средств индивидуальной защиты пройдёт 13 и 14 мая.

Волонтёры будут раздавать маски в общедоступных местах – магазинах, аптеках, на заправках. Конечно, и добровольцы будут соблюдать необходимые эпидемиологические меры. Первым городом, который получил маски, стала Уфа, в семи районах которой раздадут по 5 тысяч масок.

Такая мера поддержки населения реализуется в рамках акции #МаскаВПомощь. Напомним, 12 мая Радий Хабиров поручил выделить финансы на бесплатную раздачу масок, так как в Башкирии усилен масочный режим. Появляться в общественном месте без масок и перчаток нельзя – нарушителя могут быть оштрафованы.