По факту унижения детей в соцприюте в Уфе возбуждено уголовное дело

Унижения и ненормативная лексика. Социальный приют для детей в Уфе оказался в центре скандала: его сотрудница оскорбляла детей, провоцируя их на драку, причем свою так называемую методику работы она снимала на видео и без зазрения совести выкладывала в интернет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

С таким издевательским смехом девушка снимает на камеру своего мобильного телефона драку детей, которую сама же и спровоцировала. На видео – маленькие воспитанники приюта для детей и подростков из неблагополучных семей. Автор ролика – соцработница, которая не стесняется использовать ненормативную лексику, унижать и оскорблять детей. Кадрами своих трудовых будней сотрудница соцучреждения делилась в соцсетях, сопровождая при этом посты измывательскими комментариями.

Сегодня утром в приют с проверкой нагрянули сотрудники правоохранительных органов и Минтруда республики. Выяснилось, что 23-летняя девушка работает с января этого года. Причем педагогического образования у нее нет. И по своей должности она не должна была контактировать с детьми в группе.

При приеме на работу не были проверены все данные о человеке. Ей 23 года, это первое место работы. Сегодня психологами будет проведена работа со всеми детьми на предмет выявления жестокого обращения. Анна Таболина, начальник Управления семейной политики Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

По информации некоторых СМИ, девушка кардинально сменила вид деятельности, ведь недавно работала в стриптиз-баре. Произошедшим в республике заинтересовались на федеральном уровне. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова отметила, что необходимо провести проверку коллектива соцприюта.

Как такие «кандидаты» в принципе оказываются рядом с детскими учреждениями? Почему сотрудник, основная задача которого – работать с документацией, оказался вместе с детьми, снимает их на видео, выкладывает в Cеть, нагло нарушая закон, я уже не говорю о последствиях для детской психики. Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Под свой контроль дело взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ведется проверка.

А вот молодой человек, представившийся доверенным лицом той самой соцработницы, напротив, считает, что она в этой ситуации – жертва. И привел свои доводы.

Конечно, это хороший человек. Как еще можно назвать человека, который за 15 тысяч готов работать с 9 до 18ч. А иногда и раньше вызывают. При этом еще зарплату задерживают. Аскар Бахтигареев