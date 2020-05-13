По факту унижения детей в соцприюте в Уфе возбуждено уголовное дело

Унижения и ненормативная лексика. Социальный приют для детей в Уфе оказался в центре скандала: его сотрудница оскорбляла детей, провоцируя их на драку, причем свою так называемую методику работы она снимала на видео и без зазрения совести выкладывала в интернет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
С таким издевательским смехом девушка снимает на камеру своего мобильного телефона драку детей, которую сама же и спровоцировала. На видео – маленькие воспитанники приюта для детей и подростков из неблагополучных семей. Автор ролика – соцработница, которая не стесняется использовать ненормативную лексику, унижать и оскорблять детей. Кадрами своих трудовых будней сотрудница соцучреждения делилась в соцсетях, сопровождая при этом посты измывательскими комментариями.
Сегодня утром в приют с проверкой нагрянули сотрудники правоохранительных органов и Минтруда республики. Выяснилось, что 23-летняя девушка работает с января этого года. Причем педагогического образования у нее нет. И по своей должности она не должна была контактировать с детьми в группе.
По информации некоторых СМИ, девушка кардинально сменила вид деятельности, ведь недавно работала в стриптиз-баре. Произошедшим в республике заинтересовались на федеральном уровне. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова отметила, что необходимо провести проверку коллектива соцприюта.
Под свой контроль дело взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ведется проверка.
А вот молодой человек, представившийся доверенным лицом той самой соцработницы, напротив, считает, что она в этой ситуации – жертва. И привел свои доводы.
В приюте сейчас 47 детей от 3 до 16 лет. С воспитанниками работают психологи центра «Семья». Им предстоит провести диагностику каждого ребенка и выявить факты жестокого обращения. Та самая сотрудница отстранена от работы. Ей уже никогда не доверят работу с детьми. Тем более что теперь девушке грозит уголовное наказание.