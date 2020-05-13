В Уфе готовят к сдаче новый корпус онкодиспансера

Завершаются отделочные работы в новом корпусе Республиканского онкологического диспансера. Дело идет к сдаче объекта. Уже летом планируется начать тестовый режим работы.
Там, где скоро будут работать хирурги, пока еще трудятся строители. Но это уже отделочные работы. Можно сказать, изящный штрих перед открытием нового онкологического корпуса.
Сейчас тут уже мало что напоминает об общежитии, на базе которого возвели корпус. Теперь вместо обычных жилых комнат тут палаты, рассчитанные на 240 коек.
На специальных платформах уже установлено всё необходимое для контроля за состоянием пациента. Есть даже система подвода кислорода. Словом, дело осталось за малым. Однако новый корпус – это не только комфортные палаты. В кабинете диагностики уже не просто стоит, а ждёт запуска самое современное медицинское оборудование.
Важность появления нового корпуса сложно переоценить. Так как ежегодно в республике регистрируют свыше 10 тысяч человек с онкологическими заболеваниями, а на учёте онкодиспансера состоят 80 тысяч.