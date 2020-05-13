В Уфе готовят к сдаче новый корпус онкодиспансера

Завершаются отделочные работы в новом корпусе Республиканского онкологического диспансера. Дело идет к сдаче объекта. Уже летом планируется начать тестовый режим работы.

Там, где скоро будут работать хирурги, пока еще трудятся строители. Но это уже отделочные работы. Можно сказать, изящный штрих перед открытием нового онкологического корпуса.

Первые три этажа будет занимать поликлиника. Верхние 5 этажей будут отданы хирургическим отделениям. Адель Измайлов, главный врач Онкологического диспансера Республики Башкортостан

Сейчас тут уже мало что напоминает об общежитии, на базе которого возвели корпус. Теперь вместо обычных жилых комнат тут палаты, рассчитанные на 240 коек.

Мы на 4 этаже корпуса. У нас тут новые комфортабельные палаты. Роберт Рахимов, заместитель главного врача Онкологического диспансера

На специальных платформах уже установлено всё необходимое для контроля за состоянием пациента. Есть даже система подвода кислорода. Словом, дело осталось за малым. Однако новый корпус – это не только комфортные палаты. В кабинете диагностики уже не просто стоит, а ждёт запуска самое современное медицинское оборудование.