ОГЭ отменили, но учеба не закончена: в Башкирии старшеклассникам раздают гаджеты

9-классники не будут сдавать ОГЭ. Министерство просвещения отменило основной государственный экзамен по русскому языку и математике. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее для 9 классов также были отменены экзамены по выбору. Оценки по предметам будут выставлены на основании годовых, но, несмотря на такие новости, школьники продолжают учиться дистанционно. Тем, у кого нет возможности приобрести компьютер, дарят гаджеты. Так, в Кармаскалинском районе вручили 28 планшетов ученикам 11 и 9 классов из многодетных малообеспеченных семей.