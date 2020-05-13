В Башкирии призывников будут дважды тестировать на коронавирус

В республике призывников будут дважды тестировать на коронавирус. В Башкортостане стартовала весенняя призывная компания, но с некоторыми отличиями от прошлых лет. Из-за пандемии пришлось ужесточить меры безопасности, обеспечить призывников средствами индивидуальной защиты и свезти к минимуму их контакт друг с другом во время прохождения медкомиссии.
Призывников медики встречают еще перед входом в военкомат. Будущих солдат ждут, а вот коронавирус нет. Из-за этого новые правила. Ребятам выдают маски и перчатки. А в здании коридоры и скамейки регулярно обрабатывают. Между призывниками социальная дистанция. Каждый ждет своей очереди. Повсюду плакаты, напоминающие о правилах.
Алгоритм прохождения медкомиссии в целом не изменился. Список врачей тот же. Разве что теперь призывники должны еще сдавать анализы на коронавирус. В районах это организовывает республика в муниципальных призывных пунктах. А затем уже в Уфе всех еще раз проверяет экспресс-тестами, которые выделило Министерство обороны.
Кстати, из-за пандемии коронавируса сроки призывной комиссии пришлось сместить.
Зубы, отмечают, стоматологи у призывников в последние годы стали лучше, а вот здоровье в целом нет. Всё чаще у ребят встречается ожирение.
На всякий случай два районных призывных пункта в Уфе переоборудовали под сборный. На случай, если из-за обнаружения у призывника коронавируса придется закрыть основной. Проблем с набором не будет, ребят достаточно, говорят в военкомате. Есть те, кто целенаправленно стремится попасть в армию.
Весенний призыв завершат 15 июля. Норма набора для региона больше, чем в прошлом году – 5150 ребят. В основном молодые люди отправятся служить в Западный, Дальневосточный и Центральный округа, преимущественно в сухопутные войска.