В Башкирии призывников будут дважды тестировать на коронавирус

В республике призывников будут дважды тестировать на коронавирус. В Башкортостане стартовала весенняя призывная компания, но с некоторыми отличиями от прошлых лет. Из-за пандемии пришлось ужесточить меры безопасности, обеспечить призывников средствами индивидуальной защиты и свезти к минимуму их контакт друг с другом во время прохождения медкомиссии.

Призывников медики встречают еще перед входом в военкомат. Будущих солдат ждут, а вот коронавирус нет. Из-за этого новые правила. Ребятам выдают маски и перчатки. А в здании коридоры и скамейки регулярно обрабатывают. Между призывниками социальная дистанция. Каждый ждет своей очереди. Повсюду плакаты, напоминающие о правилах.

Алгоритм прохождения медкомиссии в целом не изменился. Список врачей тот же. Разве что теперь призывники должны еще сдавать анализы на коронавирус. В районах это организовывает республика в муниципальных призывных пунктах. А затем уже в Уфе всех еще раз проверяет экспресс-тестами, которые выделило Министерство обороны.

Болен или не болен, в экспресс-варианте в течение 3-5 минут ответ будет дан. Отправка будет наращиваться только где-то после 12 июня. В мае будет немного отправлено и до 5 июня тоже в небольшом количестве, порядка двухсот человек. Игорь Харченко, военный комиссар Республики Башкортостан

Кстати, из-за пандемии коронавируса сроки призывной комиссии пришлось сместить.

Первые отправки в прошлом году у нас начинались после майских праздников, 10 мая. В этом году первая отправка будет 27 мая. Просто уменьшилось время проведения этих мероприятий. Все они будут выполнены. Более короткий срок, сжатый, время позволяет. Константин Выропаев, начальник отдела военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов г. Уфы

Зубы, отмечают, стоматологи у призывников в последние годы стали лучше, а вот здоровье в целом нет. Всё чаще у ребят встречается ожирение.

Увеличиваются эндокринные заболевания, связанные с нарушением питания. Потихонечку идут, проходят, с учетом дистанцирования временной промежуток немного растягивается. Пока кабинет не освободится, туда другой зайти не может. Времени больше уходит, да, однозначно. Ирина Чижова, фельдшер военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов г.Уфы

На всякий случай два районных призывных пункта в Уфе переоборудовали под сборный. На случай, если из-за обнаружения у призывника коронавируса придется закрыть основной. Проблем с набором не будет, ребят достаточно, говорят в военкомате. Есть те, кто целенаправленно стремится попасть в армию.