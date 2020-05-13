В интернете появился русский трейлер фильма «Отряд Таганок» по повести М. Карима

Фильм на двух языках. В сети появился русский трейлер фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима. Предпремьерный показ прошел летом прошлого года.

Герои говорили на башкирском языке. Было принято решение сделать еще и русский дубляж. Свои голоса персонажам башкирского фильма подарили актеры, озвучивающие голливудские картины. Пока точной даты начала проката в кинотеатрах не озвучивают. Создатели надеются, что это премьеру удастся сделать в конце лета. В республике планируется прокат двух версий.