В новом учебном году в российских школах не будет общих перемен

В рекомендациях Роспотребнадзора для открытия школ появились новые пункты. Так, требуется исключить общение детей из разных классов и групп во время перемен и прогулок. Кроме этого, в школах не рекомендуется проводить массовые мероприятия, а также по возможности нужно уменьшить количество детей в одном классе.