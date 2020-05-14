В новом учебном году в российских школах не будет общих перемен

После открытия школ в новом учебном году учеников ждут некоторые нововведения. Например, отменяются общие перемены. Это делается в целях профилактики распространения коронавируса.
В рекомендациях Роспотребнадзора для открытия школ появились новые пункты. Так, требуется исключить общение детей из разных классов и групп во время перемен и прогулок. Кроме этого, в школах не рекомендуется проводить массовые мероприятия, а также по возможности нужно уменьшить количество детей в одном классе.
Во время перемен обязательна дезинфекция помещений. Перед открытием школ Роспотребнадзор рекомендует провести там генеральную уборку вместе с дезинфекцией. При входе в здания школ следует установить антисептики.