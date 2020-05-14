В Башкирии мужчина и 15-летняя девочка пропали в лесу

13 мая стало известно, что в лесу около деревни Ургала Белокатайского района пропали жители Челябинской области. Двое мужчин и 15-летняя девочка заблудились в чаще. Об этом стала известно после обращения жены одного из пропавших в «Систему-112».

Известно, что мужчины и девочка пошли в лес за черемшой. Туристы потеряли друг друга из виду и пропали. На место происшествия выехал отряд спасения, полиция и добровольцы.

Один из мужчин самостоятельно вышел из леса. Однако местоположение другого пропавшего и девочки до сих пор неизвестно. Ведутся усиленные поиски пропавших.